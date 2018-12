Helmut Schmidt sagte: "Also, was wollen wir besprechen?"

Der Islam wird in Europa zunehmend als Bedrohung empfunden. Zu Recht?

Man muss sich über die Geschichte klar sein. Von den knapp 200 Staaten auf der Welt sind ein Viertel islamisch dominiert oder muslimisch orientiert. Und fast alle waren heute vor 90 Jahren noch Kolonien europäischer Industriestaaten. Fast alle sind regiert worden auf diktatorische Weise, auch heute. Sie müssen mit der Lupe nach einem islamischen Staat suchen, der demokratisch regiert wird. Das ist ja einer der großen Irrtümer der westlichen Ideologen, wenn sie meinen, sie müssen ihre Demokratie auf die ganze Welt ausbreiten, sie müssen sämtliche Muslime und Chinesen zu Demokraten machen. Einer der vielen Fehler, die der Westen gemacht hat.

Fehler des Westens, das führt zur Finanzkrise: Die EU hat diese relativ gut bewältigt, aber die Notgroschen sind aufgebraucht. Schon droht die nächste große Blase zu platzen, wenn man Analysten und Experten folgen will. Was wäre notwendig, das zu verhindern?

Vorweg: Ich würde nie im Leben Analysten folgen. Was dringend wünschenswert, aber nicht sehr wahrscheinlich ist, wäre eine straffe Regulierung des internationalen Kapital- und Geldverkehrs. Der internationale Luftverkehr ist straff reguliert, die Flugzeuge müssen geprüft werden, die Piloten müssen Prüfungen ablegen und ihnen wird gesagt, in welcher Höhe sie fliegen dürfen. Ähnliches gilt für die Schifffahrt, da wird vorgeschrieben, wie auszuweichen ist, was für Lichter zu führen sind. Im internationalen Kapitalverkehr gibt es keine solchen Vorschriften. Da werden auch die Piloten nicht geprüft. Man ärgert sich nur darüber, dass sie mit Bonifikationen von mehreren zig Millionen Dollar davongehen. Da gibt’s keine Lichterführung, da gibt’s auch keinen Lotsenzwang. Und es ist ganz unwahrscheinlich, dass sich das ändert, weil weder Amerikaner noch Engländer mitspielen. Die Europäische Union ist zu schwach und ziemlich handlungsunfähig. Die bringt es nicht einmal für ihren Bereich zustande.

Diese Handlungsunfähigkeit liegt an ihrer Größe?

Die Union hat sich viel zu schnell vergrößert, ohne die Spielregeln angepasst zu haben. So lange die europäische Integration sechs Staaten umfasste, da konnte man mit dem Einstimmigkeitsprinzip einigermaßen leben. Jetzt sind wir 27, und ich würde mich nicht wundern, mit 27.000 Bürokraten. Und da soll es Einstimmigkeit geben? Das ist Unfug.

Das Phänomen, dass die Sozialdemokratie von der Finanzkrise nicht profitieren kann, sich die Bürger eher den Konservativen zuwenden – woran liegt das?

Ob sie sich wirklich den Konservativen zuwenden, glaube ich nicht. Richtig ist, wenn Sie konstatieren, dass in ganz Europa die ehemaligen Arbeiterparteien einen Teil ihres früher sehr großen Vertrauens eingebüßt haben. Der Grund dafür liegt darin, wir sprachen darüber, dass sie die tief greifenden strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft nicht realisiert haben und darauf nicht richtig reagiert haben. Zum Beispiel hat es in der ganzen Krise keinen sozialdemokratischen Führer in Europa gegeben, der laut und richtig gesagt hat "Das muss gemacht werden".

Aber die Krise haben doch auch sozialdemokratische Regierungen gemeistert?

Was es gegeben hat war, dass fast alle großen Staaten der Welt die wichtigsten Banken gerettet haben, künstliche Nachfrage geschaffen haben mit allen möglichen Konjunkturprogrammen. Da sie das Geld dafür nicht hatten, haben sie’s geliehen. Wir haben uns sehr verschuldet, das wird uns drücken in den nächsten Jahren. Aber es war eine Glanzleistung, dass wir anders als 1930 nicht in eine weltweite Depression geschlittert sind. Aber die Sozialisten haben in dieser Lage keine Führung ausgeübt.

Herr Schmidt, Sie sind jetzt 91, haben den 2. Weltkrieg erlebt und den Wiederaufbau, den Kalten Krieg und die Wiedervereinigung, die Krise – auf welche Epoche steuern wir jetzt zu?

Das ist eine spekulative Frage, auf die es nur spekulative Antworten gibt. Innerhalb dieser spekulativen Antworten gibt es ein paar Elemente, die ziemlich sicher vorhersehbar sind. Dazu gehört an der Spitze die Vermehrung der Weltbevölkerung. Die Erde wird aber nicht größer. Gewaltige Wanderungsbewegungen stehen bevor. Das muss nicht zum Untergang des Abendlandes führen, aber jedenfalls schafft es Probleme, die wir uns zu Zeiten von Willy Brandt und von Bruno Kreisky noch kaum vorgestellt haben.

Apropos: Welche österreichischen Politiker haben sich Ihnen eingeprägt?

Kreisky, Vranitzky, Androsch. Und außerdem fällt mir ein anderer Wiener ein, den ich sehr geschätzt habe, der für mich eine Art menschliche Autorität war, das ist Franz König. Ja.

Wir müssen Schluss machen. Sie haben einen Haufen Zeug, Sie können das gar nicht alles verwenden.

Herr Schmidt, Danke für das Gespräch