Havanna-Syndrom in Wien: "Das scheint mir sehr eigenartig“

Zurück zum Havanna-Syndrom: Nach den ersten Meldungen über die Krankheit publizierten Wissenschaftler ein Buch dazu und auch sie seien zu keinen konkreten Ergebnissen gekommen. „Und dass sich diese Angriffe unter Präsident Joe Biden derart gehäuft haben sollen, dazu finde ich auch keine plausible Erklärung“, sagt Beer, Gründer des Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies (ACIPSS) an der Universität Graz.

Die Biden-Regierung jedenfalls scheint entschlossen, das Problem viel ernster als noch Biden-Vorgänger Donald Trump zu nehmen. Die Zweifler innerhalb der CIA wurden von ihren Posten entfernt. CIA-Direktor William Burns traf sich persönlich mit Opfern, kümmert sich um medizinische Betreuung und lässt den US-Kongress regelmäßig mit neuen Informationen zum Thema versorgen. Man werde, so betont eine Regierungssprecherin gegenüber der New York Times, alle verfügbaren Mittel ausschöpfen, „um dieser Sache endlich auf den Grund zu kommen.“

US-Behörden untersuchen Fälle

Experten des US-Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums sowie der Auslandsgeheimdienst CIA sind mit dem Fall befasst: "Gemeinsam mit anderen Regierungsabteilungen untersuchen wir Berichte über mögliche ungeklärte Gesundheitsvorfälle in der US-Botschaft in Wien", teilte das Außenministerium in einer ersten Stellungnahme mit. Alle Betroffenen seien "umgehend und angemessen" behandelt worden.

Burns bezeichnete die Symptome als "Angriffe" und nicht als Vorfälle. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte: "In Abstimmung mit unseren Partnern in der gesamten US-Regierung untersuchen wir mit Nachdruck Berichte über mögliche unerklärliche gesundheitliche Zwischenfälle in der Gemeinschaft der US-Botschaft Wien."

Spionage-Stadt Wien

Spionagetätigkeiten gibt es in Wien grundsätzlich viele. Nicht nur die CIA, die in der Bundeshauptstadt ein großes Büro unterhält oder der russische FSB sind hier vertreten. Auch eine stattliche Anzahl nordkoreanischer Spione soll in Wien ihre Basis haben. Als Standort einiger internationaler Institutionen zieht Wien auch Geheimdienstmitarbeiter aus aller Herren Länder, wie etwa aus Syrien oder dem Iran an. Insgesamt dürften sich 7.000 Spione in Wien aufhalten.