US-Diplomaten in Wien an mysteriösem Havanna-Syndrom erkrankt

Ursache für Krankheitsbild bleibt unbekannt

Bis heute kennt man die genaue Ursache für das Krankheitsbild nicht. Die Amerikanische Akademie der Wissenschaft (National Academy of Sciences) geht von einer feindlichen Attacke mit gepulster Radiofrequenzenergie (Mikrowellen) aus. Fachleute diskutierten auch eine Art Massenpsychose: Man redet sich Symptome ein, die man von anderen kennt.

Laut einem aktuellen Bericht des Magazin The New Yorker, handelt es sich bei den neuen Fällen in Wien - lange Welthauptstadt von Spionage-Tätigkeiten – um die größte Anzahl der geheimnisvollen Erkrankung, die außerhalb von Havanna je gemeldet wurde.

US-Behörden untersuchen Fälle

Experten des US-Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums sowie der Auslandsgeheimdienst CIA sind mit dem Fall befasst: "Gemeinsam mit anderen Regierungsabteilungen untersuchen wir Berichte über mögliche ungeklärte Gesundheitsvorfälle in der US-Botschaft in Wien", teilte das Außenministerium in einer ersten Stellungnahme mit. Alle Betroffenen seien "umgehend und angemessen" behandelt worden.

Ein Sprecher der CIA sagte, dass der Direktor der Behörde, William Burns, "persönlich mit dem Personal zu tun hat, das von den anomalen Gesundheitsvorfällen betroffen ist, und sich sehr für deren Betreuung und die Ermittlung der Ursache dieser Vorfälle einsetzt“.

CIA-Direktor spricht von Symptomen als "Angriffen"

Burns bezeichnete die Symptome als "Angriffe" und nicht als Vorfälle. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte: "In Abstimmung mit unseren Partnern in der gesamten US-Regierung untersuchen wir mit Nachdruck Berichte über mögliche unerklärliche gesundheitliche Zwischenfälle in der Gemeinschaft der US-Botschaft Wien."