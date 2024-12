Droht Haushaltssperre in den USA dank "Co-Präsidenten" Elon Musk?

Erst viele Stunden später klinkte sich Trump mit Vize-Präsident J.D. Vance in den Disput ein, unterstützte Musk an breiter Front und forderte zusätzlich, dass die mit knapper Mehrheit regierende republikanische Fraktion im Repräsentantenhaus die Schuldenobergrenze für die Regierung bis zum Jahr 2027 bzw. 2029 außer Kraft setzen möge. Trump plant massive Steuervergünstigungen für Reiche und Milliardensummen verschlingende Massen-Abschiebungen illegaler Einwanderer, beides würde mit "Schuldendeckel" zu finanziellen Engpässen und politischen Verwerfungen führen.

Donald Trump und der CEO von Tesla und SpaceX, Elon Musk im Madison Square Garden in New York am 16. November 2024.

Tatsache sei, dass Musk den designierten Präsidenten "dezent vor sich her treibe", seit Trump ihn in seinen allerengsten Zirkel aufgenommen hat. Zur Erinnerung: Musk hat sich über Wochen gefragt oder ungefragt in die Auswahl der Kabinettsmitglieder eingemischt, an Treffen mit Staatsoberhäuptern teilgenommen und sich als eine Art Ober-Vollstrecker der von Trump angekündigten "Make America great again"-Zeitenwende präsentiert.

Die Trump nahestehende republikanische Skandal-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene hat Musk als Nachfolger von Johnson als neuen Sprecher des Repräsentantenhauses vorgeschlagen. Laut Statuten im Kongress wäre das möglich, obwohl Musk kein Abgeordnetenmandat besitzt.