Hartes Ringen auf dem Welt-Naturgipfel, der heute endet

Wie so oft spießte es sich auch am lieben Geld, sprich an der Finanzierung des Natur- und damit Artenschutzes in den so genannten Entwicklungsländern. Dort befinden sich die artenreichsten Gebietes unseres Planeten, weshalb die Biodiversität dort besonders zu schützen ist. Die Entwicklungsländer fordern dafür von den reichen Staaten einen Fonds in der Höhe von 100 Milliarden US-Dollar – diese Summe wurde ihnen auch beim Klimaschutz in Aussicht gestellt. Bis zum Wochenende legten die Geber aber bloß zehn Milliarden auf den Tisch, als möglich erachtet wurde eine Nachbesserung auf 30 bis 35 Milliarden.

Auch bei der Verringerung des Pestizidverbrauches hakte es. Die EU-Mitglieder beharren auf einer Reduktion um 50 Prozent, was etwa in Indonesien und Indien auf Kritik stieß. Deren Argument: Das gefährde die Lebensmittelversorgung. Doch EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius blieb dabei: „Wer ein Boot vor dem Untergang bewahren will, muss alle Löcher stopfen.“