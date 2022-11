Artenschutz: Wie dem Steinkauz das Comeback gelang

Der Lebensraum

Der Grund für den Rückgang der Steinkauz-Population liegt nämlich in erster Linie an einem „Wohnungsnotstand“. Früher fand der Höhlenbrüter Unterschlupf in alten Wirtschaftsgebäuden und in knorrigen oder abgestorbenen Bäumen. Mit zunehmender Industrialisierung der Landwirtschaft wurde der Steinkauz seines Lebensraums beraubt.

Private Initiativen wie die Von Hans Wurm und Josef Paar bemühen sich, der kleinen Eule neue Wohnungen in Form von speziellen Brut- und Nistkästen zur Verfügung zu stellen. Sie bringen sie überall dort an, wo der Steinkauz ein reiches Nahrungsangebot findet. Das gibt es vor allem auf Streuobstwiesen – sie sind im Burgenland wieder stark im Kommen.

Oder auch neben schonend bewirtschafteten Weingärten, an denen es im Weinbaugebiet am Neusiedler See wahrlich nicht mangelt.