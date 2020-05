Hannes Swoboda reist nach Teheran

Hannes Swoboda, der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, reist am Samstag nach Teheran. Er wird diesen heiklen Trip gemeinsam mit zwei anderen EU-Abgeordneten seiner Fraktion antreten. Außenpolitisch gilt dieser Besuch im Iran als Sensation. Swoboda ist der erste hochrangige europäische Politiker, der Mitglieder der neuen iranischen Regierung treffen wird. Es gilt als sicher, dass die EU-Delegation mit dem Außenminister zusammentreffen wird. Ein Termin mit Präsident Hassan Rohani ist wahrscheinlich, aus Sicherheitsgründen gibt es keine Bestätigung. Das erfuhr der KURIER am Donnerstag in Brüssel aus hochrangigen Diplomatenkreisen.

Für Teheran ist die Visite der nächste wichtige Schritt auf dem Versöhnungskurs mit dem Westen. Eben erst hat man bei Verhandlungen in Genf eine erste Annäherung im Streit um das iranische Atomprogramm erzielt. Gegenüber der sogenannten 5plus1-Gruppe, also den fünf Vetomächten des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland, hat das iranische Verhandlerteam den ersten Entwurf eines Kompromisses vorgelegt. Der Iran besteht zwar auf sein Recht, ein Atomprogramm zu friedlichen Zwecken zu betreiben und auch Uran dafür anzureichern, lässt sich aber von der UN-Atombehörde IAEO strenger als bisher kontrollieren. Auch unangekündigte Überprüfungen von Atomanlagen wären damit erlaubt.