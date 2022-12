Handelskrieg Europa-USA ist alles andere als vom Tisch

Dombrovskis bezeichnete das am 1. JĂ€nner 2023 in Kraft tretende und knapp 400 Milliarden Dollar schwere „InflationsbekĂ€mpfungsgesetz“ (IRA) erneut als diskriminierend und drĂ€ngte darauf, noch bis Jahresende Änderungen zugunsten der EU in Angriff zu nehmen.

Das nach vielen AnlĂ€ufen durch das Parlament gebrachte Gesetz, mit dem Biden einen umfassenden Umbau der US-Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz und erneuerbaren Energien anstoßen will, bietet etwa AutokĂ€ufern ab JĂ€nner Steuergutschriften in Höhe von 7500 Dollar beim Erwerb eines Elektroautos, das in Nordamerika montiert ist und dessen Batterie-Bestandteile weitgehend „made in USA“ sind.