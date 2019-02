Handelsstreit: Es wird eng für Europas Autobauer

Jetzt wird es eng für Europas Autoindustrie. Bis Sonntag legt das US-Handelsministerium seine Einschätzung vor, ob die Einfuhr von Autos die nationale Sicherheit der USA gefährdet. So skurril das klingen mag: Falls ja, hätte Präsident Trump 90 Tage Zeit, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Angedroht sind Strafzölle von 25 Prozent.

Das würde die deutsche Autoindustrie massiv treffen (und im Schlepptau viele österreichische Zulieferbetriebe). Laut Ifo-Institut könnten die Zölle die Exporte von VW, Mercedes & Co. in die USA langfristig halbieren. Was ein Schaden von 11,6 Milliarden Euro wäre. Dabei sind mögliche Mehrexporte in andere Länder berücksichtigt, das „reine“ US-Exportminus für deutsche Autohersteller würde sonst sogar 18,4 Milliarden Euro ausmachen.