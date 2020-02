Hamburg ist anders: Wo Sozialdemokraten noch in Volkspartei-Stimmung sind

Abgesehen von den Koalitionsmögichkeiten in Hamburg, der Einordnung der Ergebnisse, dreht sich in Berlin alles um die Frage: Was sagt der Wahlerfolg der Roten in Hamburg über den Zustand der Partei aus? Und lässt dich davon für den Bund lernen?

Spoiler: relativ wenig. "Die urbanen Milieus sind das letzte Biotop, in dem die SPD mehrheitsfähig ist", schreibt die taz. Sieben der zehn größten Städte Deutschlands werden sozialdemokratisch regiert. Allerdings sei die Sozialdemokratie in Hamburg eine "Art Staatspartei", das sei alles andere als ein "übertragbares Modell". Fakt ist: Hamburg ist wirtschaftlich gut aufgestellt und mit anderen ländlicheren Gebieten, wie etwa in Ostdeutschland nicht vergleichbar.