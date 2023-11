Die Freilassung Dutzender Hamas-Geiseln scheint in Reichweite

Katar, das an den Verhandlungen ebenso beteiligt war wie die USA, sprach von nur mehr „geringfügigen“ Hindernissen am Weg zu einem Abkommen. Die verbliebenen Fragen seien „logistischer und praktischer“ Natur, sagte Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Aus den USA hieß es, man sei an einer Einigung näher dran als je zuvor. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte das allerdings nicht.