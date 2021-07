Hahn stimmte gegen EU-Klimapaket

Seine Gegenstimme begründete der österreichische Kommissar mit den fehlenden neuen EU-Einnahmequellen, die ursprünglich Teil des Paketes gewesen seien. "Es war seit langem geplant, die Mitteilung über die neuen Eigenmittel inklusive Details zu den klimarelevanten Eigenmitteln als erweitertes Anwendungsgebiet der ETS (Emissionshandelssystem, Anm.) und des Grenzausgleichsmechanismus (CO2-Abgabe für Importe, Anm.) in Zusammenhang und unmittelbarem Anschluss an das Klimapaket zu präsentieren."

Hahn verwies in dem Interview darauf, dass die Digitalsteuer bereits auf den Herbst verschoben sei. "Als Budgetkommissar ist es meine Verantwortung und Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass die Einführung der neuen Eigenmittel, zu der wir uns ja gegenüber dem Europäischen Parlament und dem Rat verpflichtet haben, zeitgerecht geschieht, um die Rückzahlung der am Markt aufgenommenen Gelder via das Programm NGEU (Next Generation EU) zu garantieren."