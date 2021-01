Hahn: „Haben es nicht mit altruistischen Wohltätern zu tun“

Eine Klage gegen Astra Zeneca steht dennoch vorerst nicht im Raum: „Der Fokus muss sein“, so Hahn, „dass geliefert wird.“ Rechtliche Schritte dauerten zu lange, machten also in der Praxis wenig Sinn, wo es vor allem darum gehe: Möglichst schnell müsse der Impfstoff verfügbar sein.

Was Hahn besonders ärgert: Astra Zeneca hat „große Mittel erhalten, um Produktionskapazitäten in Europa aufzubauen.“ Dass die Firma bluffen könnte, um die Preise nach oben zu treiben, will der Kommissar so nicht sehen.

Doch er meint: „Wir haben es hier nicht mit altruistischen Wohltätern zu tun. Es ist ein Business. Aber unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass unsere Bürger den notwendigen Schutz bekommen.“ Die Kommission will offenbar versuchen, die Lieferausfälle mit anderen Unternehmen möglichst auszugleichen. „Jede erdenkliche Initiative“, so der EU-Kommissar, „ist nötig“.