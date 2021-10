Hälfte der afghanischen Bevölkerung wird ab November hungern

Die militant-islamistischen Taliban hatten Mitte August weite Teile Afghanistans erobert. Internationale Hilfs- und Entwicklungsgelder wurden seither zu einem großen Teil eingestellt, im Ausland geparkte Reserven der afghanischen Zentralbank eingefroren. Gehälter von Lehrern oder Beamten werden seit mehreren Monaten nicht bezahlt.

Die Vereinten Nationen riefen zu dringender Hilfe auf, da sich in dem Land eine der größten Ernährungskrisen der Welt entwickle. Im weltweiten Vergleich sei Afghanistan sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen eines der Länder, in dem die meisten Menschen von Hunger bedroht seien.

"Kinder werden sterben"

"Es geht um Leben und Tod. Wir können nicht warten und zusehen, wie sich humanitäre Katastrophen vor unseren Augen entfalten - das ist inakzeptabel", sagte FAO-Generaldirektor Qu Dongyu. "Kinder werden sterben. Menschen werden verhungern. Es wird noch viel schlimmer", warnte WFP-Exekutivdirektor David Beasley.