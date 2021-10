Flüchtlingswelle: „Sie wollen keinen weiteren Winter am Balkan verbringen“

Zurückweisung gefordert

Waldhäusl will den Übernahmestopp für Asylwerber aus der Bundesbetreuung in die nö. Grundversorgung so lange aufrecht erhalten, bis ein bundesweiter Asylgipfel stattgefunden hat. Dort will er mit zwei Forderungen aufkreuzen: die Rückweisung von Flüchtlingen in jenen Staat, aus dem sie kommen. Derzeit wäre das vor allem Ungarn. Falls dies nicht erfüllt wird, will der Landesrat, dass seitens der Länder keine zusätzlichen Quartiere geschaffen werden müssen.

Im Innenministerium reagiert man ob der Ansagen aus NÖ etwas irritiert. Ein Übernahmestopp wäre eigentlich eine rechtswidrige Weisung, weil es für die Bundesländer eine gesetzliche Verpflichtung gebe, Flüchtlinge aufzunehmen. Außerdem habe NÖ bis zum heutigen Tag dem Bund Asylwerber abgenommen. Bezüglich eines Asylgipfels verweist man auf die Flüchtlingsreferenten in den Bundesländern. „Das Innenministerium nimmt gern an einer außerordentlichen Landesflüchtlingsreferentenkonferenz teil. Das ist ein bewährtes Gremium, das regelmäßig tagt. Einberufen muss diese Konferenz das vorsitzführende Bundesland gemeinsam mit den anderen Bundesländern“, heißt es aus der Herrengasse. Die Einberufung obliege den Bundesländern.