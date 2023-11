"Haben ihn durchgestrichen": Netanyahu für Erdogan kein Gesprächspartner mehr

Erdogan will mit dem Iran beraten

Erdogan will Ende des Monats auch mit dem Iran über den Gaza-Krieg beraten. Dazu werde der iranische Präsident Ebrahim Raisi in die Türkei kommen, teilte Erdogan.

Erdogan kündigt auch an, dass der Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Riad ebenfalls Ende November die Voraussetzungen für eine Waffenruhe diskutieren werde. Erdogan erklärte nach einem Bericht des Senders Haberturk, wenn Israel nicht gestoppt und für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werde, werde es kein Vertrauen in das globale System mehr geben.