Habeck ruft in Wien zu Verzicht auf: "Private sollen ihren Anteil leisten"

"Wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft"

Zu Engpässen könnte es aber schon bald kommen. Sollte Moskau den Gashahn bei Nord Stream 1 nicht mehr aufdrehen – was durchaus wahrscheinlich ist, wie auch die E-Control sagt – hätte das nicht nur Auswirkungen auf Deutschland, wohin die Pipeline führt. „Deutschland würde dann am europäischen Markt einkaufen“, sagt Schmidt – der Gasmarkt sei mittlerweile so verschränkt, dass man nicht an Staatsgrenzen zu denken aufhören könne.

Das sagten auch die beiden Minister. Dass Habeck in Wien und zuvor in Prag war, wo er einen ähnlichen Pakt unterschrieb, sollte auch die Debatten über eine mögliche Enteignung des Gases in den deutschen und österreichischen Speichern beenden. „Wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft“, so Habeck, „nationale Hybris“ sei fehl am Platz. Gewessler meinte, Österreich sei auf andere Länder angewiesen: „Wir dürfen uns nicht spalten lassen.“

Österreich profitiert von deutschen LNG-Terminals

Wie sehr Österreich und Deutschland einander im Krisenfall tatsächlich helfen können, bleibt abzuwarten. Paktiert wurde zum einen, dass der Gasdurchfluss über die Grenze auch im Krisenfall nicht eingestellt wird – das ist vor allem für Tirol und Vorarlberg wichtig, die am deutschen Gasnetz hängen. Zum anderen hat man die gemeinsame Nutzung der Gasspeicher sichergestellt, schließlich sind beide Länder wichtige Speicherstandorte für andere europäische Staaten.

Der dritte Part der Vereinbarung ist der wohl wichtigste für Österreich: Künftig wird Gas von den deutschen LNG-Terminals, die Habeck gerade im Eiltempo an der Nordsee bauen lässt, nach Süden fließen können. Österreichs Unternehmen sind aufgerufen, sich an den Ausschreibungen dazu zu beteiligen – und könnten sich ihrer Rückendeckung sicher sein.