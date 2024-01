Habeck warnt: AfD will aus Deutschland Staat wie Russland machen

Die HĂŒrden seien zu Recht sehr hoch, und der Schaden durch ein gescheitertes Verfahren wĂ€re massiv. "Daher mĂŒsste alles absolut gerichtsfest sein. Das muss man sehr genau bedenken."

Habeck betonte: "Sollte sicher nachgewiesen sein, dass eine Partei das Land in einen faschistischen Staat verwandeln will, gehört sie verboten, egal, wie stark sie ist. So oder so mĂŒssen die demokratischen Parteien die AfD politisch schlagen."