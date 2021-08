Gute Nachrichten von Europas Stiefel

Kein Wunder also, dass es vor allem die von den Lockdowns besonders schwer getroffenen Branchen Tourismus und Gaststättengewerbe sind, die sich am stärksten erholen. Gleich danach folgen Industrie und Manufaktur, daher auch der Vorschlag des italienischen Industrieverbands Confindustria, eine Impfpflicht am Arbeitsplatz einzuführen, um weitere Schließungen zu vermeiden.

Doch so erfreulich die aktuellen Wirtschaftsdaten auch seien, so Minister Franco, dürfe man nicht vergessen, dass das BIP im Jahr 2020 um neun Prozent geschrumpft ist, und der Stand vor der Pandemie voraussichtlich erst im zweiten Quartal 2022 erreicht werden wird.