Italien, Türkei und Griechenland: Verheerende Waldbrände in Urlaubsorten

Klimakrise. Die Hitze hat Südeuropa fest im Griff, und auch wenn Urlauber am Rande betroffen sind und stöhnen: Betroffen ist vor allem die lokale Bevölkerung. Während in Österreich eine eher kühle Woche bevorsteht, ist die Lage im Süden Europas zum Teil dramatisch. 43 Grad etwa sind morgen wieder für Athen prognostiziert, auf einzelnen griechischen Inseln könnte es bis zu 47 Grad heiß werden. Die Klimaanlagen laufen auf Hochtouren, die griechische Regierung hat Notunterkünfte für Alte und Kranke eingerichtet.

Dazu kommen noch Waldbrände: In zahlreichen Touristenorten sind die Feuerwehren im Dauereinsatz. So auch in Italien, dort gibt es mehr als 800 Brände, darunter allein 250 auf Sizilien. Die Regierung in Rom bat bereits um europäische Hilfe. Kritisch ist die Lage auch in der Türkei, wo die Flammen immer wieder durch Winde angefacht werden. Im beliebten Urlauberort Bodrum wurde laut dem Sender CNN Türk ein ganzes Viertel evakuiert, 540 Menschen mussten per Boot in Sicherheit gebracht werden, weil die Straßen nicht mehr benutzbar waren.

Auf der beliebten griechischen Ferieninsel Rhodos führten Waldbrände zu einem großflächigen Stromausfall auf der ganzen Insel, berichtet KURIER-Reporterin Caroline Bartos. „Das Elektrizitätswerk im Norden der Insel musste abgeschaltet werden, in den Hotels liefen die Notstromaggregate, Lifte wurden sicherheitshalber abgeschaltet, dass falls wirklich der Strom komplett aus sein sollte, niemand stecken bleibt.“ Auch die Klimaanlage fiel vergangene Nacht aus.