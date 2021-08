Lohnende Flammen: Das Geschäft mit den Waldbränden

Heuer brennt es in Italien besonders oft – „weil dieses Jahr der Gipfel eines fünfjährigen Zyklus ist“, erklärt Enrico Fontana dem KURIER. Er leitet die Beobachtungsstelle des Umweltverbandes Legambiente. „Warum das so ist, haben wir noch nicht herausgefunden. Fakt ist, dass alle fünf Jahre die Zahl am höchsten ist: 2007, 2012, 2017 besonders viele Brände verzeichnet.“ Laut Medienberichten, hat die Feuerwehr seit 15. Juni in Italien 37.407 Brandeinsätze geleistet. Das sind 16.000 mehr als 2020, so steht es im „Eco-Mafia Bericht“, den Legambiente erstellt.