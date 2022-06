Gute Laune für die Fotografen: Das "Damenprogramm" am G7-Gipfel

Teilnahme abgesagt

Demonstrativ zur Schau gestellte Fröhlichkeit bei sportlichen Aktivitäten oder die Teilnahme an mehr oder weniger informativen Vorträgen scheint allerdings nicht allen Politiker-PartnerInnen zu liegen.

Die First Lady der USA, Jill Biden, fehlte ohne Angabe von Gründen auf dem G7-Gipfel. Sie besuchte am Montag die spanische Königin Letizia in Madrid, wo ab Mittwoch der NATO-Gipfel stattfindet.