NATO-Gipfel: First Lady Jill Biden von Königin Letizia empfangen

Im Fernsehen war zu sehen, wie die Auto-Karawane Jill Bidens mit rund 30 Fahrzeugen bei dem relativ kleinen Schloss vor den Toren Madrids vorfuhr. Die Frau von US-Präsident Joe Biden war am Vorabend in Madrid eingetroffen, zwei Tage vor ihrem Mann.

Jill Biden: Treffen mit Königin Letizia in Madrid

Der US-Präsident Joe Biden war am Montag noch beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern und wird am Dienstag in der spanischen Hauptstadt erwartet. Dort findet am Mittwoch und Donnerstag der NATO-Gipfel statt.