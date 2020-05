Grünes Licht für Gaza-Einmarsch

Iran

Auch der, dieund diesagten den Palästinensern ihre Unterstützung zu. Während arabische Staaten ihre Solidarität mitausdrückten, stellen sichundauf die Seite Israels: „Der einfachste Weg, das zu beenden ist, dassdiemit dem Beschuss aufhört“, sagte der britische Außenministeram Samstag. Diesignalisierten Israel Rückendeckung, falls die Armee einmarschieren würde. Die Entscheidung darüber läge aber in der Hand Israels, sagte ein hochrangiger Sicherheitsberater von. Er betonte erneut Israels Recht auf Selbstverteidigung. Die palästinensische Delegation inzeigte sich empört und nannte die US-Regierung „parteiisch und schwach“. US-Außenministerin Clinton bezeichnete die Situation als „sehr, sehr gefährlich“. Sie sprach sich für eine Entschärfung der Lage aus, wobeieine Schlüsselrolle spielen sollte.

Und tatsächlich. Kurz vor Mitternacht berichteten israelische Medien von einer möglichen Feuerpause ab Sonntag. Ägyptens Präsident Mursi hatte zuvor bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Premier Erdogan von „Anzeichen einer Feuerpause“ gesprochen. sowohl Israel als auch die Hamas sollen einen Unterhändler nach Kairo geschickt haben. Es soll schon am Samstag einen Entwurf über eine Vereinbarung gegeben haben.

Bis Samstagabend hörte und sah man im Süden Israels aber weiter Raketen. Militärfahrzeuge waren weiter auf der Straße Richtung Süden unterwegs.

Die Hamas hatte sich davor noch kämpferisch gegeben: „Israel wird einen hohen Preis für seine Verbrechen zu zahlen haben. Wir schwören Rache für Tod und Schrecken, die die Besatzer über unsere Menschen bringen“, hieß es in einem Statement. Einen Waffenstillstand wollte man eigentlich nur eingehen, wenn die israelisches Seite alle militärischen Aktionen einstelle und mit den „Morden“, wie jenem am Militärchef der Hamas am Mittwoch, mit dem der Raketenwechsel begann. Eine Deeskalation wäre auch im Sinne Israels. Zumal die seit vier Tagen laufende Operation laut Medien pro Tag rund 170 Millionen Schekel (34 Mio. Euro) kostet.

Unterdessen sollen über den immer wieder „zu humanitären Zwecken“ geöffneten Rafah-Grenzübergang via Ägypten neue Langstreckenraketen in den Gazastreifen gelangt sein. Die Hisbollah im Libanon sei außerdem „in Bereitschaft“, heißt es in Gaza. Die Hamas hat viele Unterstützer in der arabischen Welt, ihre Hauptgeldquellen liegen im Iran, aber auch in den Golf-Monarchien.