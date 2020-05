Israel zerbombt Regierungssitz der Hamas

Der iranische Verteidigungsminister Ahmed Wahidi hat angesichts der Luftangriffe Israels auf den Gazastreifen eine gemeinsame Vergeltungsaktion der islamischen Länder gefordert. Die " Verbrechen der zionistischen Regierung" könnten nur durch "eine revolutionäre Vergeltungsmaßnahme der muslimischen Welt" beendet werden, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Samstag. Wahidi warf Israel vor, das palästinensische Volk "abzuschlachten". Iranische Medien berichteten außerdem, das Parlament in Teheran wolle eine Delegation in den von der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas beherrschten Gazastreifen entsenden.

US-Präsident Barack Obama setzte sich unterdessen in erneuten Telefonaten mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu und dem ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi, der einerseits als Islamist der Hamas nahesteht, andererseits den Friedensvertrag seines Landes mit Israel achten will, für eine Deeskalation in der Gaza-Krise ein. Der ägyptische Ministerpräsident Kandil hatte am Freitag gesagt, sein Land sei zur Vermittlung bereit, um eine Waffenruhe auszuhandeln.