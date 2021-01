Großbritannien: „Willkommen beim Brexit, Sir“

Experten machen dafür vor allem die Feiertage, Lockdowns und erhöhte Lagervorräte vor dem Brexit verantwortlich. Sogar der britische Staatsminister Michael Gove warnt aber: „In den kommenden Wochen erwarten wir erhebliche zusätzliche Störungen“. Bei Paket-Dienstleistern und Modeketten gibt es diese bereits. DPD hat Lieferungen in die EU vorübergehend eingestellt, weil 20 Prozent aller Pakete bisher ohne ausreichende Zollerklärung aufgegeben wurden und an Absender zurückgeschickt werden mussten. Und weil Textilwaren, die in Asien hergestellt werden, jetzt beim Versand verzollt werden müssen, liefern Einzelhändler John Lewis und TKMaxx vorerst nicht nach Nordirland.

Auch die Musikindustrie stimmt Klagelieder an. Stars wie Dua Lipa fordern, dass die Regierung ein Abkommen über EU-Tourneen verhandelt.

David Henig vom Think Tank European Centre for International Political Economy erwartet, andere Firmen und Sektoren werden in naher Zukunft auch auf Brexit-Probleme stoßen. „Es wird noch viel passieren“, sagt er dem KURIER. Manche Auswirkungen sind eher skurril. Sollte der Radfan Johnson etwa einen neuen Sattel von Brooks England im Auge haben, muss er ihn bei der Mutterfirma in Italien bestellen.