Die Wechseljahre werden bei den Briten zum Politikum

„Keine Behinderung“

Doch obwohl sich laut einer Studie des „Chartered Institute of Personnel and Development“ (CIPD) bei zwei Drittel der britischen Frauen die Symptome in den Wechseljahren negativ auf ihr Arbeitsleben auswirken, stieß die neue Richtlinie in Großbritannien auf viel Kritik.

Es sei zwar wichtig, die Tabus rund um das Thema zu aufzubrechen, meinte Eleanor Mills, Gründerin von Noon, einer Plattform, die Frauen in den Wechseljahren berät, zur Times. Aber: „Wir Frauen in der Lebensmitte sind keine wandelnden Hitzewallungen, viele Frauen wollen nicht wieder in eine hysterische, viktorianische biologische Kiste gesteckt werden, wenn sie zum ersten Mal in ihrem Leben frei von Hormonen werden.“