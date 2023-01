Harrys Memoiren: "Das könnte der Anfang vom Ende der Monarchie sein"

Braucht Großbritannien die Royals noch? Diese Frage wurde auf der Insel immer wieder diskutiert - als King Edward VIII 1936 wegen seiner großen Liebe Wallis Simpsons zurücktrat ebenso wie in den 1990ern, als Prinzessin Diana enthüllte, wie ihr Mann Charles mit ihr umsprang.

Trotz aller öffentlicher Debatten, die es sogar in die Literatur schafften – in Sue Townsends Bestseller „Die Queen und ich“ aus dem Jahr 1994 wurde die Monarchie abgeschafft und die Royals mussten ihr Dasein in einer Londoner Sozialsiedlung fristen -, standen die Briten aber immer mehrheitlich hinter der königlichen Familie. In Umfragen sprach sich auch zuletzt nur etwa ein Viertel für eine Abschaffung der Monarchie aus; in Schottland wenig überraschend deutlich mehr als im Süden.

Nachhaltige Destabilisierung

Jetzt könnte sich das Blatt allerdings wenden, sagt Catherine Mayer, Biographin von König Charles. Sie ist durch ihr Buch persönlich vertraut mit dem internen Umgang der Royals miteinander, und ihre Prognose ist düster: Das, was Prinz Harry in seinen am Dienstag erscheinenden Memoiren „Spare“ enthüllt, könnte die Royals nachhaltig destabilisieren, sagt sie dem britischen Guardian. „Das könnte der Anfang vom Ende der Monarchie sein.“