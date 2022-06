Queen berührt von Feierlichkeiten: "Bin entschlossen, Ihnen weiter zu dienen"

Ein Notfalls-Marmelade-Sandwich

Die Queen selbst hatte die Zuschauer zuvor mit einem aufgezeichneten Video überrascht, in dem sie mit der Kinderbuch-Figur Paddington Bär Tee trinkt. Scherzhaft offenbart sie darin, dass sie, wie der putzige Bär, immer ein Sandwich mit Marmelade bei sich trägt - und zieht das Brot aus der Handtasche.

Den Abschluss des Fests bildete am Sonntag ein bunter Umzug mit Tänzerinnen und Tänzern, Menschen auf Fahrrädern und in Oldtimern sowie Picknicks im ganzen Land bei nicht mehr ganz so strahlendem Wetter. Vor dem Palast trat Popstar Ed Sheeran auf. Die Queen, deren digitales Abbild zuvor in einer Kutsche an den Menschen vorbeigefahren war, winkte dann noch einmal in Fleisch und Blut vom Balkon - ein Bild, dass wohl nicht mehr allzu oft zu sehen sein wird.