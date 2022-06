Es wird eng für Boris: Johnson muss sich heute Misstrauensvotum stellen

Der in der „Partygate“-Affäre stark in die Kritik geratene britische Premierminister Boris Johnson muss sich am Montagabend einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Die notwendige Anzahl an entsprechenden Anträgen von Tory-Abgeordneten sei erreicht, teilte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Montag in London mit.

Gestürzt werden kann ein Premier in Großbritannien, wenn sich ein gewisser Anteil seiner eigenen Abgeordneten gegen ihn wendet. 54 Mandatare hätten sich per Brief gegen Johnson ausgeprochen - das sind 15 Prozent der derzeitigen Abgeordneten. Das Misstrauensvotum findet am Montag zwischen 17 und 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt.

Johnson war zuletzt wergen seiner Partys während des Lockdowns - die sogenannte "Partygate"-Affäre - immer stärker unter Druck geraten. Kürzlich waren Fotos aufgetaucht, die den Premier bei exzessiven Alkoholtrinken während der Pandemie zeigten - das hatte er immer dementiert. Brady ließ durchklingen, dass einige Abgeordnete wohl die Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen abgewartet hätten, um ihre Misstaruensbekundungen abzuschicken.

Ob Johnson tatsächlich gestürzt wird? Es ist nicht das erste Mal, dass sein baldiges Aus als Premier erwartet wird. Bisher allerdings hat sich der Premier immer in letzter Minute retten können - allein, ein Votum wie dieses hat er noch nie vor sich gehabt.