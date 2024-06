Die springen, die Briten: Mit dem Kickflip zur Schulreife

„Ich war ziemlich überrascht", sagt Theo Hamilton, den die BBC kurz vor seiner Prüfung im Campbell College in der nordischen Hauptstadt Belfast traf. „Skateboarding ist ja nicht wirklich ein Sport, bei dem man annimmt, dass man ihn in der Schule machen kann.“ Ist die Aufnahme nun also eine gute Sache? Theo grinst. „Ich würde sagen, eine ziemlich Gute!“

Olympische Disziplin

Aber ist es wirklich ein ernstzunehmender Sport? Jared Purvis, der Skateboard-Profi, der für Nordirland den passenden Lehrplan erstellt hat, runzelt bei der Frage von Radio Times die Stirn. Die 13-jährige Sky Brown, erwiderte er dann, habe für ihre Kenntnisse eine olympische Silbermedaille erhalten. Brauche es ein stärkeres Argument?

Skateboarding ist seit 2020 Olympische Disziplin. Sky Brown mit japanischen und britischen Wurzeln wurde in dem Jahr jüngste Gewinnerin einer olympischen Medaille in der Geschichte Großbritanniens.