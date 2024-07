"Schlimmer als ich dachte": Britische Gefängnisse quillen über

Überlegung, Straftäter früher zu entlassen

Seine sozialdemokratische Regierung hatte vor einer Woche von den konservativen Tories übernommen und geht nun einen ersten Schritt. Medienberichten zufolge denkt sie darüber nach, Straftäter früher zu entlassen als bisher. Ein Verband warnte Ende Juni, es sei nur noch eine Frage von Tagen, bis Gefängnisse keinen Platz mehr hätten. "Innerhalb von Wochen würde das ein Risiko für die Öffentlichkeit darstellen", schrieb die Prison Governors' Association.

In England und Wales sind derzeit rund 87.500 Menschen inhaftiert - bei etwa 88.900 nutzbaren Plätzen. Die BBC zitierte einen Mitarbeiter eines Gefängnisses: "Wir haben zwei Häftlinge in einer Zelle untergebracht, in der die Toilette ausgelaufen ist. Wir hatten keinen anderen Ort ... Der Gestank war so schlimm, dass man nicht atmen konnte."

In den vergangenen 30 Jahren habe sich die Zahl der inhaftierten Menschen verdoppelt, obwohl die Kriminalitätsrate rückläufig sei, schreibt die Denkfabrik Institute for Government. Ein Grund für die Krise seien längere Haftstrafen. Die Strafen, die 2023 an den Crown Courts - den Strafgerichtshöfen, die die schweren Fälle verhandeln - verhängt wurden, seien im Schnitt um ein Viertel länger gewesen als 2012.