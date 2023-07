"Hässlichstes Gefängnis" des Landes: Erster Termin für Neubau steht

Am Mittwoch, dem 2. August, wird sich in der Nähe des Klagenfurter Flughafens etwas zutragen, an das viele schon nicht mehr glauben wollten.

Die Bauverhandlungen für den Neubau der Justizanstalt Klagenfurt finden statt. Jenes Gefängnisses, dem Justizministerin Alma Zadic (Grüne) selbst das Prädikat: "am hässlichsten" verliehen hat.

