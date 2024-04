Mehr Betten pro Zelle? Häftlinge revoltieren gegen Plan

28 Justizanstalten gibt es in Österreich, inklusive ihrer 15 Außenstellen sind dort pro Jahr durchschnittlich 8.800 Menschen inhaftiert.

In einem dieser Gefängnisse revoltieren Insassen derzeit offenbar schriftlich gegen Pläne, die weniger Platz für den Einzelnen bedeuten würden: In Graz-Karlau könnte die maximale Bettenanzahl in Hafträumen erhöht werden.