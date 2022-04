Geiseldrama in Graz-Karlau: „...dann sind die drei Frauen tot“

Film „Taktik“: Spannung im Kinosaal

„Wenn der Film schockiert, dann haben wir es richtig gemacht“, überlegt Marion Mitterhammer. Die gebürtige Steirerin ist nicht nur Hauptdarstellerin in jenem Streifen, der auf der Geiselnahme in der Karlau basiert: Die Schauspielerin führte bei „Taktik“ erstmals in ihrer Karriere auch Regie, das Drehbuch schrieb sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Hans-Günther Bücking.

Eduard Hamedl stand dem Team als Berater zur Seite, sein Alter Ego als Chefverhandler im Film heißt Fredi Hollerer und wird gespielt von Simon Hatzl. In die Rolle des Kopfs der Geiselnehmer, im Streifen Alois Steindl genannt, schlüpft Harald Krassnitzer. Marion Mitterhammer, Bojana Golenac und Michou Friesz übernehmen die Rollen jener drei Frauen, die als Geiseln genommen wurden. Die beiden anderen Geiselnehmer werden von Michael Thomas und Anoushiravan Mohseni dargestellt.

Gedreht wurde freilich nicht am Originaltatort, als Kulisse diente die ehemalige Kirchnerkaserne. „Taktik“ hat morgen, Dienstag, in Graz Premiere, in den Kinos läuft er dann ab 6. Mai.