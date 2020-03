Groningen: Die Stadt, die rauchfrei werden will

Grigorij zieht indessen weiter mit Genuss an seiner Zigarette. Die Plakate vor seiner Uni kennt er, direkt in seinem Rücken klebt ein "hier ist rookvrij" an der Wand. Der sanfte Druck der Gesellschaft, er hat den jungen Studenten nicht am Rauchen gehindert. Und andere ebenso wenig, wie man an den vielen, in den Ritzen zwischen den Pflastersteinen liegenden Stummeln sieht. Dabei sind mittlerweile alle Unis der Universitätsstadt Groningen offiziell rauchfrei. 50.000 Studenten aus aller Welt leben hier.

Und die Coffe-Shops?

Bleibt nur abzuwarten, was mit den legendären niederländischen Coffeshops geschieht. Immerhin ein gutes Dutzend davon ist in Groningen genehmigt. Hier darf man ganz legal seinen Joint kaufen und auch gleich an Ort und Stelle konsumieren.

Ist geplant, auch sie zu schließen? "Das ist nicht Teil der Anti-Raucher-Politik", ist dazu einhellig von allen in Groningen zu hören, die dafür kämpfen, dass die nächste Generation gar nicht mehr weiß, was eine Zigarette ist.