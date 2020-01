Österreichs Bahnhöfe werden rauchfrei

Die österreichischen Bahnhöfe werden rauchfrei. In Wien und dem Burgenland ist bereits ein Rauchverbot auf Bahnsteigen in Kraft. Nun werden auch die restlichen rund 130 Bahnhöfe, an denen das Rauchen auf den Bahnsteigen noch erlaubt ist, umgestellt und die Aschenbecher abmontiert.

Die Umstellung erfolgt laut den ÖBB schrittweise. Bis Ende Jänner sollen so die Bahnhöfe in Salzburg rauchfrei werden, Niederösterreich, die Steiermark und Kärnten sollen bis Ende März folgen. Bis spätestens 1. April 2020 sind dann alle Bahnhöfe in Österreich rauchfrei und die Raucherinseln Geschichte. Die Hausordnung wird dementsprechend überarbeitet. Das generelle Rauchverbot auf den mehr als 1.000 Bahnhöfen wird von Sicherheitsmitarbeitern kontrolliert werden. Sie sollen anfangs auf das Verbot hinweisen und nicht gleich strafen. In den Bahnhofsgebäuden darf bereits seit 2006 nicht mehr geraucht werden, im September 2007 folgte das Rauchverbot in den Zügen.