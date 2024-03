Grönland: Wo die jungen Männer sterben

In einer kleinen, etwas abgeranzten Hafenkneipe in Tasiilaq an der Ostküste Grönlands hat ein junger Mann das Bedürfnis zu reden. Kaum hat sich Lars, so soll er in dieser Geschichte heißen, mit gleich drei Heineken-Flaschen in der Hand ungefragt an den Tisch dazu gesetzt, legt er los. „Schon früher haben sich zwei meiner Geschwister das Leben genommen“, erzählt er ansatzlos, „und gestern Nacht mein bester Freund“. Jetzt muss er mit jemandem darüber sprechen, fährt er fort. Auch wenn es ein Fremder ist, „sonst werde ich verrückt“.