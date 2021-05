Die Forscher zogen dafür nur offizielle Daten der jeweiligen Regierungen heran, in einigen Ländern konnten sie dank der guten Datenlage sogar bis auf regionale Ebene forschen. In Österreich war das in Tirol, Kärnten und Wien möglich. Als Vergleichswert dienten entsprechende Daten aus Vor-Corona-Zeiten. Die Studie ging sogar noch weiter, da sie pro Land – unter Berücksichtigung der sozialen Gegebenheiten vor Ort – einen Anstieg an Suiziden bereits einkalkulierte. Aber selbst unter diesem prognostizierten Wert blieb die Mehrheit der untersuchten Staaten.

Die anderen beiden (traurigen) Ausreißer neben Japan sind Puerto Rico und Wien. In der österreichischen Bundeshauptstadt wurden von 1. April bis 31. Oktober des vergangenen Jahres 101 Selbstmorde gezählt, von den Forschern erwartet wurden aber lediglich 77.