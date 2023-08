Wikingerland in Sicht

Welcome in Qaqortoq, willkommen in der Einsamkeit. Schule, Kindergarten, Spital, Elektrizitätswerk, Shops und Fußballklub gehören zur Infrastruktur. Per Helikopter, bald auch Flugzeug und wöchentlicher Fähre, ist man an die Umwelt angeschlossen. Ein Spaziergang führt zu Grönlands einzigen Springbrunnen und Kaffemik-Treffen mit den Locals. Sie lieben ihren Kaffeetratsch. Das örtliche Museum führt Besucher die faszinierende Besiedlungsgeschichte vor Augen. „Die Inuit hatten bereits ab 2500 v. Chr., von Kanada aus kommend, Grönland für sich entdeckt. Ab dem zehnten Jahrhundert folgten die Nordmänner und Europäer im Süden. Wir haben die Kirchenruinen von Hvalsey als Zeugnis ganz in der Nähe“, erklärt der Guide. Das Schiff folgt jedenfalls den Spuren der Wikinger und Erik dem Roten auf der Fahrt nach Norden.