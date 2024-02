Wie die geplante "Ehe für alle" die Griechen entzweit

Es läuft nicht gerade gut für den konservativen Posterboy der EU: Daheim ist Kyriakos Mitsotakis mit protestierenden Bauern, Unzufriedenheit über die hohen Lebenshaltungskosten und einer demonstrierenden Jugend konfrontiert, die gegen die Zulassung ausländischer Privatunis auf die Straße geht. An der europäischen Front kämpft der griechische Ministerpräsident gegen Vorwürfe des Europaparlaments, in seinem Land seien Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit und die individuellen Grundrechte bedroht. Es gab sogar eine Empfehlung an die Europäische Kommission, die Auszahlung von EU-Geldern an Athen "zu überprüfen".

Auch um sein Image international wieder aufzupolieren, hat Mitsotakis daher ein Vorhaben auf die Agenda des Parlaments gesetzt, das Hellas zumindest in diesem Bereich wieder auf Linie mit den anderen EU-Ländern bringen soll: die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe im christlich-orthodoxen Griechenland.