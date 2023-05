Grenzkontrollen - EU-Kommission droht mit rechtlichen Mitteln

Im Streit um die temporären Grenzkontrollen an den Binnengrenzen hat die EU-Kommission mit rechtlichen Mitteln gedroht. Die Brüsseler Behörde habe ein "förmliches Konsultationsverfahren" mit allen betroffenen EU-Staaten, darunter auch Österreich, eingeleitet, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht zum grenzkontrollfreien Schengen-Raum. Sollte dies "nicht zu einer klaren Zusage von Änderungen führen", sei man bereit, rechtliche Schritte einzuleiten. Im Schengen-Raum, dem 27 europäische Länder angehören, gibt es eigentlich keine stationären Personenkontrollen an den Grenzen. Im Zuge der Fluchtbewegung 2015 hatten mehrere Länder - darunter Österreich - vorübergehende Kontrollen eingeführt, die alle sechs Monate verlängert werden müssen.

➤ Mehr lesen: "Politische Show Österreichs": Sloweniens Präsidentin will Ende der Grenzkontrollen