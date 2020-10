"Verkaufte" EU-Pässe brachten Zypern mehrere Milliarden Euro

„Leben und arbeiten in jedem EU-Land“. „Als Bürger dieser Welt“ visafrei in 158 Staaten reisen“, „Geschäfte in Europa machen und dabei auch noch steuerliche Vorteile genießen. Und das alles innerhalb eines halben Jahres“, verspricht die Prime Property Group auf ihrer Homepage in einem aufwändigen Video. Das Unternehmen für Immobilieninvestment hat sich auf ausländische Investoren spezialisiert, die etwa in der Hafenstadt Limassol in Luxusimmobilien investieren sollen.

Als „Dankeschön“ dürfen sie bleiben. Schon nach sechs Monaten können sie den EU-Pass in Händen halten und hier ein und aus gehen, hier Geschäfte machen, soziale Vorteile genießen. Das Programm ist ganz offiziell und legal und mitorganisiert vom Staat Zypern. Kostenpunkt: Eine Investition von 2,2 Millionen Euro. Und eigentlich: ein sauberes Strafregister.