Golan-Mission: Nächtliche Schlacht um Grenzstadt

Am Donnerstag hat die österreichische Regierung den Abzug der österreichischen Blauhelme vom Golan angekündigt - in der Nacht auf Freitag hat die UNO reagiert: Am Freitag wird sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bei einer Sondersitzung mit der dramatischen Situation auf den Golan-Höhen zwischen Syrien und Israel befassen. Die Sitzung wurde für 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr mitteleuropäischer Zeit) am UN-Hauptsitz in New York einberufen. Dabei soll nach dem angekündigten Abzug Österreichs von der Blauhelmmission UNDOF nach einem Ersatz gesucht werden, sagte der britische UN-Botschafter Mark Lyall Grant.

Zuvor kam es erstmals direkt am Grenzposten bei der Stadt Quneitra an der Waffenstillstandslinie auf den Golan-Höhen zu heftigen Gefechten zwischen syrischen Rebellen und Regierungstruppen. Dem Regime gelang es dabei, den Grenzposten "Bravo-Gate" zurückzuerobern. Bei Beschuss aus Syrien wurden indes zwei nicht-österreichische UNDOF-Soldaten verletzt. Österreichs Regierung kündigte daraufhin den Abzug der Bundesheer-Soldaten an. Die Gefahr für die Soldaten sei zu groß geworden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die ersten Blauhelme sollten bereits am 11. Juni abgezogen werden, sagte Verteidigungsminister Gerhard Klug. Binnen vier Wochen sollen alle Soldaten wieder in Österreich sein.

In den vergangenen Monaten hatten bereits Japan und Kroatien ihre Soldaten abgezogen. Gegenwärtig stellen noch Indien und die Philippinen Truppen, doch auch die weitere Präsenz dieser Truppen ist fraglich.