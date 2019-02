Gipfel-Desaster: Am Ende wollten sie nur weg

Wichtigste Details durch die Trump-Brille gesehen: Man habe zwar Fortschritte gemacht, es reiche aber nicht, was die Nordkoreaner als Gegenleistung angeboten hätten. Was genau, sagte Trump nicht. Sein Verhältnis zu Kim sei trotz des in der Sackgasse geendeten Gipfels „hoffentlich weiter gut – wir mögen uns.“

Eine erneute Eskalation der Situation zwischen beiden Ländern wie vor einem Jahr, als gegenseitige Drohungen auf Vernichtung an der Tagesordnung waren, schließt Trump offenbar aus. Kim Jong-un habe ihm versprochen, dass Nordkorea keine weiteren Raketen- oder Atomtests durchführen werde.

Durch eine Frage des Nordkorea-Kenners David Sanger von der New York Times wurde erkennbar, dass Trumps Team der Gegenseite offenbar einen schweren Gesichtsverlust beibrachte. So habe Kim Bereitschaft signalisiert, der von Washington geforderten Zerstörung der Atomanlage Yongbyon zuzustimmen. Als die US-Verhandler auch die Beseitigung einer zweiten, bislang geheim gehaltenen Urananreicherungsanlage verlangten, seien Kims Leute „sehr überrascht“ gewesen.

Mit anderen Worten. Der von Trump zuletzt massiv kritisierte Koordinator aller US-Geheimdienste, Dan Coats, hatte die Lage zutreffend beschrieben, als er vor wenigen Wochen im Kongress sagte: „Wir gehen derzeit davon aus, dass Nordkorea versuchen wird, seine Fähigkeiten im Bereich Massenvernichtungswaffen beizubehalten.“