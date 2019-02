Nach Gipfel-Desaster drohen Trump schwere Zeiten

Mit hohen Erwartungen flog US-Präsident Donald Trump zu seinem zweiten Gipfel mit Norkoreas Machthaber Kim Jong Un – und scheiterte krachend. Am zweiten Tag kam es weder zu einer gemeinsamen Erklärung, noch zu einem gemeinsamen Mittagessen. Trump will noch heute die Rückreise in die USA antreten, wo ihn die Vorwürfe seines ehemaligen Anwalts Michael Cohen unter Druck setzen. Es wäre nicht Trump, wenn er das gescheiterte Treffen nicht doch zu einem Erfolg erklärt hätte: „Wir hatten das Gefühl, dass es keine gute Idee wäre, etwas zu unterzeichnen“, sagte er in einer Pressekonferenz im Anschluss. „Wir hätten das machen können. Aber ich hätte das nicht für angemessen gehalten.“