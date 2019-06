Gezerre um die Juncker-Nachfolge

Sie gehe „ergebnisoffen“ in die Gespräche, sagte Bierlein bei ihrem ersten internationalen Aufritt in Brüssel und vermied dabei sorgsam, auch nur einen Namen zu nennen. Eine Einigung erwartete sich Bierlein gestern nicht. Doch sie deutete an: Sobald sich eine Mehrheit für einen Kandidaten zunächst für den Job des EU-Kommissionspräsidenten abzeichne, werde sie sich dem anschließen.

Zunächst aber blieb alles vertrackt – bei der Suche nach einem Nachfolger für Kommissionschef Jean-Claude Juncker war weiter keine Mehrheit für niemanden absehbar. Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stemmten sich rund zehn Regierungschefs gegen den EVP-Spitzenkanidaten Manfred Weber. Macron spricht dem Bayern die Fähigkeit ab, die Kommission zu führen. Und das vom EU-Parlament forcierte System der Spitzenkandidaten, wonach nur ein Spitzenkandidat einer europäischen Parteienfamilie die neue Kommission führen darf, bezeichnete der französische Präsident kühl als „Fiktion“.