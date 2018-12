Geringer Einsatz der EU im Brexit-Roulette

Darüber hinaus bleibt man in Brüssel vorsichtig. In der Annahme, dass Regierungschefin May ihr Parlamentsvotum erst im Jänner abhalten werde, wollten die EU-Granden ihren Einsatz gestern nicht weiter erhöhen. Vorerst nicht. So soll vermieden werden, dass jeder Vorschlag aus Brüssel in London sofort zerrissen wird.

Aber unmittelbar vor der Abstimmung in London, so wurde in den Fluren des Ratsgebäudes gestern kolportiert, könnte der Einsatz doch noch einmal erhöht werden. Nur eines war am EU-Gipfel von allen Seiten zu hören: Das Austrittsabkommen zwischen EU und London wird nicht mehr neu verhandelt.

Alle anderen Themen – von der jüngsten Ukraine/Russland-Krise bis zum geplanten EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 –, die Europas Spitzenpolitiker am Gipfel abhandeln wollten, spielten angesichts des sich zuspitzenden Brexit-Dramas nur Nebenrollen.