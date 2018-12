Brexit-Talk im ORF: Theresa May als besonders zäher Keks

(* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des Fernsehabends*)

Am gestrigen „ Schicksalstag für die britische Premierministerin“ wurde im ORF der „Mayday“ ausgerufen und gleich nach der „ZiB 2“ (und wirklich gleich) ein „Runder Tisch“ zum Thema einberufen.

London-Korrespondentin Cornelia Primosch hatte kurz nach 22 Uhr in der „ZiB 2“ live auf Sendung verkündet, dass Theresa May das Misstrauensvotum in ihrer eigenen Partei überstanden hat. Mehr als eine halbe Stunde später stand sie bei kühlen Temperaturen noch immer vor den Houses of Parliament und wurde in die Diskussion zugeschaltet. Genauso wie ihr Kollege in Brüssel, Tim Cupal.

Sie finde es „ganz hübsch, dass sie nicht allzu lang zu bleiben gedenkt“, sagte Primosch über Mays Ankündigung, bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten zu wollen. Die Zahl von 117 Gegenstimmen sei schon „ausgesprochen hoch“. „Dass Theresa May überhaupt ans Aufhören denken kann, hielt ich bis vor kurzem für völlig unmöglich“, sagte Primosch.

"Tough cookie": May hat wieder Zeit gewonnen

Dass May so eine harte Kämpferin sei, auf Britisch „ein tough cookie“, imponiere in Großbritannien allen, sagte Gregor Woschnagg, ehemaliger EU-Botschafter Österreichs. Sie sei eben „eine harte Pastorentochter wie Angela Merkel“ und „stark motiviert“.

Dass Woschnagg von einer Premierministerin als hartem oder zähem Keks spricht, soll einen nicht täuschen. Hier spricht ein Diplomat, der May jetzt im Brexit-Poker sogar „eine faire Chance“ einräumt. Denn „in der Politik ist Zeit mit Gold aufzuwiegen“, erklärt Woschnagg. Durch die Verschiebung des Votums habe sie nun einen Monat mehr Zeit, um den Tory-Rebellen in den verschiedenen Wahlkreisen Zugeständnisse zu unterbreiten.

Woschnaggs Beispiele klingen nach multiplem Kuhhandel: „Du kriegst eine Brücke, du bekommst eine Straße, du kriegst ein Spital.“

Moderatorin Patricia Pawlicki vergleicht das "auf Wienerisch gesagt" mit „Verhandlungen wie auf einem Basar.“

Woschnagg: „Das ist aber so.“