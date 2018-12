Bexit: Mays Hürdenlauf geht weiter

Bereits jetzt sprechen politische Beobachter von einem möglichen Misstrauensvotum der Labours gegen May oder die gesamte Regierung. Doch wenn die Labour-Opposition May stürzen will, benötigt sie dafür die absolute Stimmenmehrheit im Parlament. Diese Wahrscheinlichkeit ist gering: Tory-Abgeordnete stimmen nicht mit Labour, wenn es darum geht, ihre eigene Regierungschefin zu stürzen. Und wenn May ihre Regierung selbst auflösen will, muss sie auf zwei Drittel der Abgeordnetenstimmen zählen. Diese Wahrscheinlichkeit liegt bei null. Trotzdem würde dieses Votum May weiter torpedieren, ehe es zum Showdown im Unterhaus kommt.